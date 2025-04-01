Москалькова: Украина не называет дату возвращения 50 жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила ТАСС, что власти Украины пока не назвали дату возвращения из Сумской области 50 жителей Курской области. По ее словам, аппарат постоянно обращается к украинской стороне с вопросом о передаче жителей, вывезенных на Украину после атаки на регион в августе 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Крайнюю обеспокоенность вызывает то, что 50 курян продолжают оставаться в Сумах, конкретную дату возвращения этих граждан нам украинская сторона пока не называет... Надеемся, что они в ближайшее время обозначат нам дату возвращения этих граждан в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года»,— сказала омбудсмен.

28 марта в Россию из украинского города Сумы были возвращены 25 жителей Курской области. Среди них было много пожилых людей (например, женщины 85 и 92 лет), шесть человек находились в тяжелом состоянии. Тогда госпожа Москалькова поясняла, что на территории Украины находятся еще 72 жителя Курской области, но вернуть удалось только 25 из них. Отказ в передаче остальных людей украинская сторона аргументировала тем, что на них не оформлены необходимые документы. Госпожа Москалькова считает этот аргумент «надуманным».

Всего с августа 2024 года с Украины в Россию вернулись 79 жителей региона: 22 ноября 2024 года были перевезены 46 человек, 3 марта текущего года — 33 человека.

Полина Мотызлевская