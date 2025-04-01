Преподавательница академии им. Гнесиных погибла при падении машины с парковки

Руководитель отдела музыкально-теоретических дисциплин РАМ имени Гнесиных Наталия Бойцова погибла 31 марта при падении автомобиля с парковки в Москве. Эту информацию «РИА Новости» подтвердили в пресс-службе академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Бойцова

Фото: Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных Наталия Бойцова

Фото: Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Накануне агентство со ссылкой на экстренные службы писало, что автомобиль упал с четвертого этажа паркинга в Москве. Произошло возгорание, водитель погиб.

Сегодня, 1 апреля, стало известно, что в машине находилась 68-летняя преподавательница РАМ имени Гнесиных Наталия Бойцова. «Она всегда была искренне предана своей профессии, обладала широчайшим кругозором, невероятной работоспособностью. Все, кто знал Наталию Валентиновну, отмечали ее интеллигентность, душевность и скромность, высочайший профессионализм»,— говорится в сообщении академии в Telegram-канале.

В академии отметили, что Наталия Бойцова была автором статей и учебников по музыкально-теоретическим дисциплинам. Под ее руководством были созданы театральные проекты в сотрудничестве с «Домом книги» и музеями А. Н. Скрябина и М. Ю. Лермонтова.

Полина Мотызлевская