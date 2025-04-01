Ван И поделился подробностями визита Си Цзиньпина в РФ

Глава МИД КНР Ван И заявил, что подготовка визита Си Цзиньпина в Москву идет «вполне успешно». Об этом он заявил во вторник в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Китайский дипломат отметил, что взаимные визиты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москву и Пекин придадут новый импульс развитию отношений двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

«В преддверии встречи с вами сейчас мы с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита. В целом, можно сказать, что подготовка идет вполне успешно»,— цитирует Ван И агентство «РИА Новости».

«Уверен, что предстоящая поездка председателя (КНР Си Цзиньпина.— "Ъ") в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений»,— сказал Ван И.

В феврале посол РФ в Пекине Игорь Моргулов сообщал, что председатель КНР принял приглашение российского президента посетить Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Китайский лидер в ответ пригласил российского коллегу на торжества в начале сентября в честь юбилея разгрома Японии .

В январе Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи заявили о готовности вместе вывести взаимоотношения Китая и России на новую высоту и «противостоять внешней неопределенности». Тогда же лидеры обозначили цели взаимодействия на 2025 год.

Анастасия Домбицкая