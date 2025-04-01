Эксперт оценил ситуацию с бронированиями на майские праздники в Сочи

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов оценил ситуацию с бронированиями на майские праздники. Его слова приводит kuban.aif.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам господина Богданова, спрос на отдых в Сочи и на курортах Кавказских Минеральных Вод превысил показатели 2024 года, тогда как в Анапе фиксируется снижение минимум на 30%.

Эксперт отметил, что в Сочи, несмотря на активные продажи, сохраняется проблема транспортной доступности. Количество авиарейсов ограничено, билеты быстро раскупаются, а новые направления не открываются. Кроме того, стоимость перелетов остается высокой.

Стабильным сегментом Дмитрий Богданов назвал санаторно-курортный сектор, особенно объекты с качественными услугами и репутацией. Однако часть здравниц переоценили платежеспособность туристов, увеличив цены на 18–25%.

Вячеслав Рыжков