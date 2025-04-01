Культурный путеводитель: афиша Пензы на апрель

В апреле в Пензе пройдут различные мероприятия — выставки, спектакли, концерты. «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Пензенском краеведческом музее продолжает работать выставка «Нонна Ивановна Спрыгина: у истоков пензенской археологии и этнографии». Нонна Спрыгина — ученая, которая стала первой, кто начал систематически исследовать археологию и этнографию. Выставка продолжит работу до конца 2025 года.

В новом здании Пензенского краеведческого музея (ул. Белинского, 8) работает выставка «Своих не бросаем. Пензенцы — участники специальной военной операции», на которой можно увидеть фотографии, личные вещи бойцов, документы, фронтовые письма, предметы современной амуниции и снаряжение военнослужащих Российской Армии, образцы и фрагменты вооружения. Экспозиция будет расширяться.

В Губернаторском доме (ул. Советская, 5) заработала выставка «Лица культуры», на которой представлены портреты выдающихся деятелей культуры — Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова, Константина Аполлоновича Савицкого, Всеволода Мейерхольда и других талантливых личностей.

В Пензенской картинной галерее можно познакомиться с фотовыставкой фотографа-любителя Сергея Мартюшина "Многоликая Индия". За время поездки Сергей Мартюшин посетил десять городов и поселков Индии, расположенных в разных частях страны.

Спектакли

В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского ожидаются гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра с мюзиклом «Еврейское счастье», музыкальной сказкой «Кот в сапогах», мюзиклом «Опасные связи».

В Центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» планируется представить абсурдную комедию «В открытом море» (3 и 4 апреля), постановку по мотивам неаполитанских сказок «Три апельсина» (5, 6, 12 апреля), драматический фарс «Похождения Чичикова» (13 апреля) и другие.

Театр юного зрителя приглашает на спектакли «Метель», «Небесный тихоход», «Сказки наших гор», «Вождь краснокожих» и другие.

Концерты

25 апреля в Пилястровом зале Губернаторского дома (ул. Советская, 5) пройдет концерт «К долгожданной гитаре...»: от барокко до романса, на котором выступят гитарист Алексей Сидоров и исполнительница вокальных и поэтических произведений, актриса Театра русского кабаре «Богема» Наталья Леонова.

Пензенская областная филармония приглашает на концерт народного артиста РФ Олега Погудина (6 апреля), новую программу питерской органистки Аллы Морозовой «Бах и музыка для симфонического органа» (13 апреля).

29 апреля можно будет познакомиться с вокально-симфоническим произведением «Stabat Mater» Карла Дженкинса, основанное на средневековой католической секвенции, в исполнении Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного артиста Пензенской области Вячеслава Филиппенкова.

В киноконцертном зале «Пенза» можно побывать на спектакле балета «Тодес» (3 апреля), 14 апреля познакомиться с ансамблем Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс».