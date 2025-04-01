Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц

Банк Уралсиб запустил для физлиц C2G-платежи в бюджет через Систему быстрых платежей в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн» (интернет-банк и мобильный банк*) – с использованием платежной ссылки, в том числе в виде QR-кода и УИН (уникальный идентификатор начисления).

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Для совершения C2G-перевода СБП в «Уралсиб Онлайн», в зависимости от назначения и способа платежа, выберите:

Платежи и переводы Перевести по реквизитам Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Платежи и переводы Штрафы ГИБДД, Налоги Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Платежи и переводы Госуслуги Оплата по УИН (ввод УИН вручную).

Сканирование QR-кода – при сканировании QR с начислением, доступным к оплате по СБП C2G, автоматически открывается экран перевода через СБП C2G.

Раздел «Счета на оплату» – если начисление поддерживает оплату по СБП, сразу отображается экран перевода через СБП C2G.

Более подробно о платежах и переводах в онлайн-банке можно узнать в чате поддержки «Уралсиб Онлайн», или по телефону 8-800-250-57-57.

*мобильное приложение для Android версии не ниже 4.67

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»