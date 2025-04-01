В Кисловодске за три года благоустроено 20 гектаров общественных пространств

В Кисловодске за последние три года благоустроено более 20 гектаров общественных пространств, включая туристические зоны курорта. Эти работы проводятся в рамках комплексного развития Кисловодска до 2030 года, сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Среди обновленных территорий — проспект Ленина, улица Парковый пешеход, скверы между проспектом Ленина и улицей Вокзальной, при памятнике Ленину, по улице Горького, а также пешеходные зоны по улицам Широкая, Желябова и Дзержинского.

«Всегда тщательно работаем над тем, чтобы каждое пространство было наполнено чем-то уникальным и оставалось особенным и уютным для всех. Для этого устанавливаем современное освещение, новые малые архитектурные формы, необычные арт-объекты, обновляем асфальтное покрытие в пешеходных зонах, урны и лавочки, предусматриваем удобные зоны отдыха как для взрослых, так и для детей, функционально их обустраивая. Часть этих проектов была реализована за счёт курортного сбора, другие — за счет средств федерального и краевого бюджетов. Сделано немало, но планов ещё много. Спасибо за поддержку федеральному центру и нашего губернатору Владимиру Владимирову. Работу продолжаем»,— рассказал мэр.

В рамках благоустройства в городе появились новые парклеты и прогулочные места. Обновили пять подземных переходов, оживили территорию природного памятника «Кольцо-гора» и восстановили Старое озеро и Комсомольский парк.

Николай Аксенов