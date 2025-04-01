Россияне практически полностью перешли на оплату услуг связи безналичным способом. Доля офлайн-платежей по итогам первого квартала составила всего 2% против 6% годом ранее. Такие выводы сделаны по итогам исследования обезличенных данных абонентов «МегаФона». При этом среди онлайн-способов оплаты наиболее интенсивно растет использование Системы быстрых платежей. В частности, в марте рост оплат через СБП составил почти 13% в сравнении с мартом 2024 года. «Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку это удобно клиенту. Активно растет услуга умного автоплатежа — опция сама определит момент, когда стоит внести платеж, не давая нашему клиенту остаться без связи»,— поделилась руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона» Фарида Ахундова.

Главный исполнительный директор Intel Лип-Бу Тан пообещал масштабные «культурные изменения» в компании, заявив, что будет отдавать приоритет привлечению талантов, выстраиванию отношений с клиентами и сокращению бюрократии. Администрация президента Дональда Трампа готова оказывать помощь компании, поскольку федеральное правительство стремится сохранить лидерство страны в полупроводниковой отрасли.

Российская государственная корпорация «Роснано» объявила о дефолте, указав, что не выплатила в установленный срок купонный доход по облигациям серии 08. В пресс-службе подчеркнули, что выплату проведут в течение десяти рабочих дней, то есть дефолт носит технический характер. Такой срок «Роснано» объясняет необходимостью «выработки технического механизма выплаты».