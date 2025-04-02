Альфа-Банк и нижегородский бизнес: новые возможности с факторингом

В Нижнем Новгороде в галерее современного искусства FUTURO Gallery состоялся ужин, на котором Альфа-Банк рассказал представителям бизнеса, что скрывают их конкуренты, уже использующие факторинг в своей деятельности.

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В зале собрались владельцы и руководители компаний крупного и среднего бизнеса из различных отраслей, которые пришли узнать о возможностях факторинговых решений для динамичного развития. В легкой и дружественной обстановке участники знакомились, обменивались опытом и обсуждали актуальные вопросы.

Для проведения бизнес-ужина Альфа-Банк выбрал это атмосферное место, памятник нижегородского модерна, в архитектуре которого отражены практически все периоды жизни города за последние 200 лет. Вечер начался с рассказа владельца здания, Михаила Маркевича об истории галереи, здание которой было построено в начале 19 века. За время своего существования в здании располагался банк, кинотеатр, гостиница и художественная выставка. Директор среднего бизнеса Альфа-Банка по Нижегородской области Максим Зимин отметил новый формат клиентского мероприятия, подчеркнув атмосферность площадки современного искусства.

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Управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов рассказал, что сейчас факторинг весьма востребован, поскольку позволяет не только развивать бизнес, но и делать это безопасно, исключая риски неплатежей покупателей. Спикер поделился статистикой рынка, отметив существенный вклад Альфа-Банка в продвижение продукта.

На конец 2024 года портфель рынка факторинга составил почти 3 триллиона рублей, 20% из которых принадлежат Альфа-Банку. Интересно, что темп роста клиентской базы Альфа-Банка выше среднего по рынку в 1,5 раза.

По словам спикера, это стало возможным благодаря гибкости и индивидуальному подходу банка к каждому клиенту, не зависимо от его размера. Также положительный вклад в рост активных клиентов вносит постоянная цифровизация клиентского пути — банк вкладывает существенные ресурсы в автоматизацию рутинных операций и повышение доступности факторингового финансирования для клиентов.

Павел Шишов поделился с участниками интересными данными об отраслевой специфике рынка — факторинговые решения используют промышленные, торговые и логистические компании. Для Альфа-Банка целевая аудитория — это производители продуктов питания, представители агропромышленного комплекса, маркетплейсы и розничные федеральные и региональные торговые сети, логистические компании и автобизнес. В целом, факторинг востребован везде, где отсрочка платежа — норма делового оборота в расчетах между компаниями.

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На примере реальных клиентских кейсов Юлия Чебыкина, начальник отдела продаж факторинга среднему бизнесу Альфа-Банка, показала, как компании кратно увеличивают оборот, безопасно расширяют пул партнеров и наращивают свою долю на рынке.

Юлия рассказала, что факторинг незаменим, когда перед бизнесом стоит задача получить своевременную оплату от покупателей и заказчиков, предоставив им оптимальные сроки отсроченного платежа и одновременно с этим иметь возможность четко выполнять свои обязательства по оплате поставщикам и подрядчикам.

Для пополнения оборотных средств и закрытия кассовых разрывов компании используют решения классического факторинга, позволяющие получать беззалоговое финансирование в необходимом объеме. При работе с Альфа-Банком, клиенту не надо поддерживать кредитовые обороты по счету. Также для получения денег не требуется поручительство и есть возможность работать без собственного лимита. Если клиент отгружает продукцию крупнейшим компаниям, то банк может финансировать клиента в лимите риска этого покупателя. Кроме того, классический факторинг без регресса позволяет полностью исключить риск неполучения выручки и «застраховать» свой бизнес от неплатежей, передав банку функцию управления дебиторской задолженностью. В ситуациях, когда необходимо расширить пул покупателей и ускорить получение выручки факторинг становится очень актуальным решением.

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Дополнительно спикер рассказала про возможности агентского факторинга для расчета с поставщиками и подрядчиками, бюджетными организациями и другими контрагентами бизнеса. Этот продукт позволяет компаниям быстро и удобно рассчитываться с любыми контрагентами, получая от банка необходимые условия возврата финансирования. Компании используют агентский факторинг в качестве альтернативы оборотному кредитованию.

Многие участники бизнес-ужина задавали вопросы относительно возможности реализации индивидуальных кейсов и применения цифровых решений банка, на которые получили исчерпывающие ответы. По итогу ужина, гости сошлись во мнении с экспертами банка, что факторинг — удобный инструмент, который позволяет гибко и эффективно управлять финансами компании.

АО «Альфа Банк»