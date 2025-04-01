Суд отказал мэрии Ярославля в сносе самовольной постройки

Арбитражный суд Ярославской области отказал департаменту градостроительства мэрии в удовлетворении иска с требованием снести самовольную пристройку к многоквартирному дому на улице Республиканской. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республиканская, д.56а

Фото: Яндекс. Карты Республиканская, д.56а

Фото: Яндекс. Карты

Департамент градостроительства обратился с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием снести за свой счет пристройку к дому №56а, которую власти Ярославля считают незаконной. Бизнесмен направил встречный иск о сохранении помещений в реконструированном виде.

Суд установил, что два года назад предприниматель провел перепланировку и реконструкцию помещений без согласования и разрешений. В ходе рассмотрения дела проводилась судебная экспертиза, которая сделала вывод: помещения «находятся в работоспособном состоянии, не противоречат положениям нормативных документов, не создают угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде».

«Положения статьи 222 ГК РФ (Самовольная постройка) не распространяются на перепланировку, переустройство недвижимого имущества, в результате которых не создан новый объект недвижимости. Предприниматель, действуя добросовестно, разработал проект реконструкции и перепланировки. Однако, после окончания работ по перепланировке и реконструкции, помещения не были приняты в установленном законом порядке»,— отмечается в решении суда.

На основании этих выводов суд решил отказать департаменту градостроительства в удовлетворении требований и сохранить помещения в реконструированном виде.

Алла Чижова