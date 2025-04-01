На Ставрополье построят акватермальный комплекс за 438 млн рублей

В Предгорном округе Ставропольского края через пять лет откроется новый акватермальный комплекс с гостиничными номерами. Инвестиции в проект составят 438 млн руб., сообщает «Интерфаксу» в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Проект включает термальный комплекс, один крытый бассейн, четыре открытых бассейна, раздевалку, административный корпус и гостиничный комплекс на 30 номеров с 45 койко-местами. Строительство планируется завершить к 2029 году.

Ранее правительство региона сообщило, что проект успешно прошел защиту на координационном совете по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции края. Инвестор получил землю без проведения торгов и приступит к реализации проекта уже в этом году.

Предгорный округ входит в эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды, где расположены природные достопримечательности, такие как государственный заказник «Озеро Тамбукан» и горы Верблюд, Пикет и Спящая красавица.

Николай Аксенов