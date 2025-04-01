Рабочий пострадал из-за очередного возгорания на дзержинском «Орионе»

Очередное возгорание случилось на научно-производственном предприятии «Орион» в Дзержинске утром 31 марта. Аппаратчик синтеза III разряда получил ожоги 15% поверхности тела, сообщили в нижегородской Гострудинспекции.

У рабочего обожжены лицо, голова, шея и кисти рук. Пострадавший находится в больнице. Гострудинспекция выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

Как писал «Ъ-Приволжье», в прошлом году на «Орионе» случилось два взрыва за две недели. Пострадали трое рабочих, один из них умер в больнице. Предприятие оштрафовали.

НПП «Орион» занимается производством наноструктурированных энергетических композитов и наполненных полимеров на их основе. Также компания выпускает компоненты стойких лакокрасочных покрытий и металлоконструкции с такими покрытиями.

Елена Ковалева