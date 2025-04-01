В Оренбуржье из-за паводка закрыты 9 мостов и 3 участка дорог

По состоянию на 17:00 (MSK+2) во вторник, 1 апреля, в Оренбургской области из-за паводка остаются закрытыми для движения транспорта 12 объектов. Это девять низководных мостов и три участка дорог, на которых вода перелилась через проезжую часть. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сегодня с 17:00 открыт мост через реку Самару, расположенный на 15 км дороги Бузулук – Колтубановский в Бузулукском районе»,— говорится в сообщении.

Как сообщают синоптики, в настоящее время уровень воды в реках Оренбуржья снижается. При этом таяние снега в регионе почти закончилось. Ожидается, что в ближайшие дни движение транспорта будет возобновлено на большинстве объектов в области.

Георгий Портнов