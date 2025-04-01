В Марий Эл перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в приобретении наркотика

Прокуратура Республики Марий Эл направила в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере) в отношении 43-летнего жителя города Волжска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в феврале обвиняемый приобрел наркотическое средство, забрав его из тайника на территории Йошкар-Олы, после чего вернулся в Волжск.

Его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, наркотическое средство массой более 48 гр было изъято из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов