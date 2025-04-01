В ростовских ТЦ выявлены нарушения требований безопасности

Власти Ростова провели мониторинг крупнейших городских торговых центров, рынков и объектов общепита относительно соблюдения требований безопасности. В результате был установлен «ряд нарушений», заявил начальник ростовского Управления торговли Алексей Зайдлин на заседании антитеррористической комиссии администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На заседании были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз на объектах культуры, спорта и торговли.

Как сообщается на сайте администрации, глава города Александр Скрябин поставил задачу организовать в ближайшее время встречу с руководителями крупнейших объектов торговли и напомнить им о существующих требованиях по антитеррористической защищенности.

Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии также поручено реализовать весь комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе с привлечением силовых структур. Более подробно, что будет сделано городскими чиновниками для безопасности людей, в сообщении не уточняется.

Сергей Иванов