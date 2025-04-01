Мошенники похитили у краснодарца более 5 млн рублей

Телефонные аферисты похитили около 5 млн руб. у 54-летнего жителя Краснодара. Злоумышленники использовали сложную схему обмана с участием нескольких лиц, выдававших себя за представителей государственных органов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Первоначально потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росэнерго и заявил о необходимости замены газового оборудования и установки нового счетчика. В ходе разговора лжесотрудник попросил краснодарца продиктовать код из полученного СМС-сообщения.

После этого пострадавшему начали звонить другие участники преступной схемы, представлявшиеся работниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и Федеральной службы безопасности. Один из мошенников даже организовал видеозвонок, во время которого продемонстрировал поддельное служебное удостоверение ФСБ.

Преступники угрожали жертве возбуждением уголовного дела за якобы совершенное финансирование терроризма путем перевода средств в недружественное государство. В течение трех дней злоумышленники оказывали на мужчину психологическое давление, вынудив его перевести крупную сумму денег и продать личный автомобиль.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следственные органы устанавливают личности преступников и выясняют обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина