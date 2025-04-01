В Магнитогорске суд рассмотрит дело организаторов незаконного игорного бизнеса

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска рассмотрит уголовные дела двух горожан, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Фигуранты являлись участниками преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом, сообщат пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с ноября 2021 по октябрь 2023 года сообщники в составе организованной группы вне игорной зоны с использованием игрового оборудования незаконно проводили азартные игры, в том числе под видом осуществления букмекерской деятельности, в помещениях на улицах Звенягина, Чапаева и на проспекте Карла Маркса.

Обвиняемые выполняли функции кассира и начальника охраны. В ходе следствия они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием.

По данным следствия, всего участники преступной группы извлекли доход в размере 9 млн руб. Уголовное дело в отношении 22 других членов преступной группы продолжается.