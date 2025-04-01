«Дом с ярким внешним обликом станет новой доминантой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о дизайне и интерьере нового проекта MR Private.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба MR Private Фото: Пресс-служба MR Private

Конструктивизм уникален своей способностью сочетать искусство и технологию. Этот стиль отличает прежде всего простота форм и функциональность. Просуществовав примерно десятилетие как яркое архитетурное явление, конструктивизм успел изменить облик некоторых городов и увековечил в истории имена авторов новаторских проектов. К идеям конструктивизма вернулось уже новое поколение архитекторов.

Пример яркой работы в этом стилем — клубный дом Forum от MR Private. Проект, вдохновленный конструктивизмом, продолжает композицию исторического электротеатра «Форум», объекта культурного наследия, одного из первых кинотеатров Москвы, созданных в начале XX века. Сохранившийся фасад исторического здания электротеатра отреставрируют, а рядом с ним уже появился впечатляющий современный клубный дом. Дом с выраженной симметрией и ярким внешним обликом станет новой доминантой в исторической застройке и будет приковывать взгляды.

Интерьеры Forum оформлены в знаковом стиле мебельного дизайна mid-century modern с использованием натуральных материалов. Квартиры тут светлые, с панорамными видами на исторический центр. В окружении есть все для современной жизни: рестораны, парки, галереи. И все это всего в двух минутах от Цветного бульвара. Forum — лаконичный клубный дом, продуманный для современной жизни.

Анна Минакова