Агрохолдинг «СТЕПЬ» запустил производство 3D-деталей для собственной упаковочной линии

В Краснодарском крае продолжают развиваться аддитивные технологии, которые открывают перед промышленностью новые возможности.

По данным министерства промышленности региона, планируется запустить в серийное производство аддитивный комплекс для печати металлических деталей. Инновации внедряются и в сельском хозяйстве.

Так, Агрокомплекс «Степь» масштабирует проект по производству деталей на 3D-принтерах для собственных нужд. Эта технология не только сокращает расходы на запчасти 4,5 раза, но и позволяет получать запчасти с необходимыми характеристиками в установленные сроки. К примеру, создавать дефицитные датчики, которые мониторят уровень зерна в комбайнах во время уборки.

В 2025 году Агрохолдинга «СТЕПЬ» приступил к созданию деталей для упаковочных линий бакалейной продукции. На данный момент компания занимается серийным выпуском комплектующих, которые позволяют точно отмерять объемы круп и сахара, фасуемых в различные упаковки. В будущем возможно массовое производство таких деталей не только для нужд компании, но и для реализации на отраслевых рынках.

«Мы видим огромный потенциал в использовании аддитивных технологий для сельского хозяйства. Это позволяет нам не только экономить средства, но и быстро реагировать на изменяющиеся потребности производства, создавая эффективные и экономичные решения»,— отметил генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

В конце прошлого года участники форума «Аддитивные технологии — реальность технологического лидерства» пришли к выводу, что технологии 3D-печати способны до 90% снизить издержки производства, вдвое сократить затраты и сократить выбросы вредных веществ. Кроме того, 3D-технологии ускорят вывод новых продуктов на рынок на 75%.

Аддитивное производство — это процесс преобразования электронной модели в трехмерный объект. По данным Ассоциации развития аддитивных технологий (АРАТ), основные российские потребители аддитивных технологий сконцентрированы в авиационной и космической отраслях, ОПК, на которые приходится почти половина всего российского рынка, а также в медицине и машиностроении. По данным АРАТ, объем рынка оборудования и комплектующих для 3D-печати оценивают в 2,5 млрд руб., услуг 3D-печати — в 2,3 млрд, объем рынка материалов — в 1,2 млрд руб.