В Сочи усилят контроль за очисткой сточных вод к летнему сезону

В преддверии летнего сезона в Сочи будет усилен контроль качества очистки сточных вод. Аккредитованная лаборатория городского водоканала проводит химико-бактериологические исследования на всех этапах очистки, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты также мониторят состояние морской воды вблизи глубоководных выпусков очистных сооружений канализации «Адлер», «Кудепста», «Бзугу», «Дагомыс», «Магадан» и «Лазаревские», где применяется многоступенчатая система обработки стоков.

За первый квартал 2025 года было выполнено свыше 15,3 тыс. анализов на загрязняющие вещества в сточных водах. Все показатели соответствуют нормативам, превышений не зафиксировано. Сейчас сочинские очистные сооружения канализации принимают 168 тыс. куб. м стоков ежесуточно.

Техническое состояние всех глубоководных выпусков очищенных стоков в Черное море, протяженность которых превышает 10 км, проверяется ежегодно с привлечением водолазов.

По распоряжению главы Сочи активизирована работа по выявлению и пресечению несанкционированных подключений к городским системам водоотведения и водоснабжения, а также случаев сброса неочищенных стоков. Регулярные проверки проводят сотрудники районных администраций, Службы контроля использования ресурсов МУП «Водоканал» и представители надзорных ведомств.

Сведения о нарушителях, обнаруженных мониторинговыми группами, направляются в прокуратуру и территориальные подразделения Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Анна Гречко