Жители Дона стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Жители Ростовской области стали реже болеть гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости на минувшей неделе снизился на 21,9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Также показатель оказался ниже на 38,4% эпидемиологического порога. Подобная тенденция наблюдается как у взрослых, так и у детей»,— говорится в сообщении ведомства.

Врачи в равном количестве диагностируют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторный вирус. Однако их носителей стало гораздо меньше на прошедшей неделе.

Николай Аксенов