Жители Дона стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
Жители Ростовской области стали реже болеть гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости на минувшей неделе снизился на 21,9%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Также показатель оказался ниже на 38,4% эпидемиологического порога. Подобная тенденция наблюдается как у взрослых, так и у детей»,— говорится в сообщении ведомства.
Врачи в равном количестве диагностируют риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторный вирус. Однако их носителей стало гораздо меньше на прошедшей неделе.