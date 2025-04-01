Красногорский отдел ЗАГС перестал вести прием из-за увольнения сотрудника

Отдел ЗАГС в Красногорском районе Удмуртии перестал вести прием в связи с увольнением сотрудника, сообщает пресс-служба муниципалитета. Жителям рекомендовали по всем вопросам обращаться в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) других районов. К ближайшим отделам относятся Юкаменский, Игринский, Балезинский и Глазовские — районный отдел и городское управление — подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Красногорского района Фото: пресс-служба Красногорского района

На сайте муниципалитета указано, что в 2024 году в Красногорском районе заключили 24 брака, что соответствует показателю 2023-го. Количество разводов за указанный период снизилось с 25 до 18 расторжений. По данным на 1 января 2025-го, в Красногорском районе проживает почти 7,4 тыс. человек.