Лучшая цена для полёта на высокогорных качелях в Архызе

Время летать и катать – лучшие цены на зимние сервисы в Архызе уже сегодня!

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Всех гостей курорта «Архыз» в конце зимнего горнолыжного сезона 2025 ждут приятные сюрпризы! Для тех, кто решил отдохнуть в горах уже сегодня цена одного прогулочного билета под названием «Весна в горах», в который входит подъем на канатных дорогах Северного склона составит всего 1 600 руб для взрослого и 1 100 руб для ребенка от 6 лет, дети до 6 лет поднимаются бесплатно.

Кроме того, для любителей активного отдыха на Архызе доступно спецпредложение "Весна в горах +" за 2 350 руб. для взрослых и 1 750 для детей, которое включает подъем на канатной дороге Северного склона и уникальный аттракцион – полет на высокогорной качели на высоте свыше 2500 метров!

Всесезонный горный курорт «Архыз» – удостоен национальной премии «Горы России» как лучший горный курорт в СКФО за 2024 год. В этом зимнем сезоне «Архыз» предлагает своим гостям 27 км широких трасс разного уровня сложности. Зона катания курорта «Архыз» состоит из Южного и Северного склона и двух туристических посёлков между ними – Романтик и Лунная поляна. На «Архызе» зимой функционируют восемь канатных дорог: кресельных и гондольных. Самая верхняя станция канатной дороги «Северное сияние» находится на высоте 2 839 м. В зимнем сезоне 2024-2025 работает прокат снаряжения, школа профессиональных, сертифицированных инструкторов (детская и взрослая), прокат вездеходов и снегоходов, тюбинг, альпака-парк, высокогорные качели, детская комната для отдыха и развлечений «Снежинка», бесплатный трансфер. Для любителей острых ощущений предлагаются полёты на парапланах или воздушном шаре. Кроме этого, открылось сразу несколько ресторанов с акцентом на национальную кавказскую кухню и отелей разной категории звездности в шаговой доступности от канатных станций.

*График работы канатных дорог и статус открытия горнолыжных трасс зависят от погодных условий.

https://resort-arkhyz.ru/