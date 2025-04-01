Экс-управляющий стоянкой яхт в Сочи осужден за хищение средств клиентов

В Сочи суд приговорил к трем годам колонии Максима Юртаева, бывшего директора компании Sochi Grand Marina, управляющей стоянкой яхт в порту Сочи, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Максим Юртаев работал директором компании Sochi Grand Marina до 2022 года. Судом установлено, что он регулярно присваивал средства, которые владельцы яхт вносили в качестве оплаты стоянки. В частности, хозяева судов «Кайман», «Майами», «Вегас» ежемесячно передавали директору Sochi Grand Marina до 30 тыс. руб. с каждого. Общая сумма ущерба, нанесенного компании, составил 865 тыс. руб.

Максим Юртаев полностью признал вину и раскаялся. Наказание подсудимому назначено с учетом приговора, вынесенного в марте 2024 года,— он получил условный срок за другие эпизоды хищений средств владельцев яхт.

Анна Перова, Краснодар