Директор «Трассы 74» останется в СИЗО еще на три месяца

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей директору муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергею Ефимову, обвиняемому в получении взятки. Он останется в СИЗО до 4 июля. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Адвокаты Сергея Ефимова просили суд выпустить подозреваемого под залог в размере 1 млн руб., однако их требования были отклонены.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора «Трассы 74» задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 февраля 2025 года. По версии следствия, Сергей Ефимов в 2022-2024 годах получил 4 млн руб. от заместителя руководителя ООО ПКФ «Глобус» за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта. Изначально эта территория была передана муниципальному учреждению на основании безвозмездного пользования для создания автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.