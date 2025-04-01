В Новокуйбышевске обновят 8 км тепловых сетей

В текущем году «Т Плюс» обновит 8 км тепловых сетей в Новокуйбышевске, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплосетевые коммуникации будут обновлены в районе улиц Миронова, Юрия Уваровского, Бочарикова, Строителей, проспекта Победы.

«Самой большой в этом году будет реконструкция тепловой сети в 39-м квартале. Энергетики заменят 2,7 км коммуникаций различного диаметра. Обновление внутриквартальной сети позволит повысить надежность теплоснабжения 25 многоквартирных жилых домов»,— говорится в сообщении компании.

Специалисты начнут работы после гидравлических испытаний, которые пройдут с 12-18 мая по Нижней зоне города и с 26 мая-1 июня — по Верхней.

Сабрина Самедова