Назван город-лидер по количеству новых проектов в строительстве

Екатеринбург стал лидером по количеству запущенных новых проектов в строительстве. В феврале здесь открылись продажи 5 проектов с общей проектной площадью жилья 120 тысяч кв метров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг» Фото: предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

По данным bnMAP.pro, в городах России с населением от 1 миллиона человек в феврале 2025 года стартовали продажи в 22 новостройках.

Объем строительства в Свердловской области за 5 лет вырос на 38%. Если в 2020 году, по данным ЕРЗ, в Свердловской области строилось 3 695 511 кв. метров (267 домов), то в 2025 объем строительства вырос в 1,3 раза и составил 5 103 887 кв. метров.

Наибольший объем жилищного строительства приходится на Екатеринбург. 5 лет назад от общего объема строительства тут возводилось 89,7%. В 2025 году от общего количества процент возводимых новостроек, приходящийся на столицу Урала, стал еще больше: в январе 2025-го здесь строится почти 93% от всего объема по Свердловской области.

Один из самых застраиваемых районов в Екатеринбурге — Академический. Это молодой, динамично развивающийся район, выделенный в самостоятельную административную единицу в 2020 году. Он рассчитан на проживание 325 тысяч человек, для этого к 2026 г. планируется построить 13 млн м недвижимости, в т.ч. 9 млн м — жилые помещения.

Доля Академического района в экспозиции г. Екатеринбурга в год его образования составляла всего 2,3%, в 2022 г. доля превысила 25%, достигнув в 2024 г. почти 30%.

Академический район в этом году уже не раз становился лидером по объему строящегося жилья. Одно из преимуществ района – расположение инфраструктуры и будущие «точки роста».

Как рассказали представители корпорации «Девелопмент-Юг», в Академическом районе Екатеринбурга строится 35 жилых комплексов, в 22 из них средний процент распроданности составляет 70%.

В локации девелопер ведет строительство жилого квартала «А+» в его составе появится 5 жилых корпусов с коммерческими помещениями и два паркинга. Они возводятся в три этапа.

В состав I очереди вошли три жилых дома и наземный паркинг, ввод в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. во II и III очередях появятся еще по одному жилому дому и второй наземный паркинг. К июню этого года корпорация планирует открыть продажи в составе III очереди. Жилой квартал «А+» вошел в список жилых комплексов с наибольшим процентом распроданности площадей.

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