В Нижегородской области растет зарплата специалистов по кибербезопасности

Средний доход специалиста по информационной безопасности в регионе вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило рекрутинговое агентство HeadHunter.

Специалист по борьбе с хакерскими и DDoS-атаками в 2025 году получает 65,7 тыс. руб., что на 5,7 тыс. руб. больше, чем в 2024 году. Максимальная зарплата по региону, по оценке агентства, достигает 200 тыс. руб. — это вакансия «Администратор информационной безопасности» в сети Spar.

Спрос на специалистов по информационной безопасности в регионе растет пропорционально хакерским атакам. Аналитика HeadHunter демонстрирует, что потребность работодателей в них увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом. За последний год нижегородские работодатели искали более 500 инфобезопасников, а с начала 2025 года — еще 170 таких сотрудников.

Необходимость в более эффективной защите данных актуальна по всей стране. Так, агентство сообщает, что с 2023 года DDoS-атаки на российские компании увеличились вдвое и им все чаще подвергаются региональные компании.

Анастасия Титова