Госдума приняла штрафы за сломанные ограждения на железной дороге
Госдума приняла в третьем чтении закон, повышающий штрафы за повреждение ограждений в метрополитене и вдоль железнодорожных путей. Санкции составят 3–5 тыс. руб. для граждан, если нарушение зафиксировано на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В остальных регионах будет действовать штраф на сумму 1–3 тыс. руб. Документ также вводит штраф 500 руб. за проход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Закон в том числе увеличивает штрафы за нарушение правил проезда гужевым транспортом и правил выпаса скота близ железнодорожных путей. Сейчас гражданам за это нарушение грозит предупреждение или штраф 100 руб., должностным лицам — 100–300 руб. После вступления поправок в силу санкции для граждан составят до 1 тыс. руб., для должностных лиц — до 3–5 тыс. руб. Также будет введено наказание для юрлиц в размере 30–50 тыс. руб.
Проект поправок к ст. 11.1 КоАП был внесен на рассмотрение в октябре 2024 года Мосгордумой. В первом чтении инициативу приняли 15 января. Необходимость изменений объяснялась тем, что штрафы по указанной статье не пересматривались с 2007 года. Авторы также ссылались на рост в 2024 году случаев травм граждан на объектах железнодорожного транспорта.