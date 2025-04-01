Движение вперед: губернатор Кубани отметил вклад «Ростелекома» в развитие цифровизации региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили результаты цифровой трансформации Кубани и дальнейшее сотрудничество.

Особое внимание участники уделили федеральным проектам устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) и «Цифровой регион». Губернатор отметил, что компания делает высокоскоростной интернет доступным для всех жителей края, независимо от места проживания.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края: «"Ростелеком" — наш надежный партнер по развитию инфраструктуры связи. От нее, в первую очередь, зависит качество жизни, которую уже тяжело представить без портала и приложения "Госуслуги" и других электронных сервисов. Интернет должен быть во всех населенных пунктах Краснодарского края, он позволяет дистанционно учиться и управлять различными процессами. Благодарен "Ростелекому" за то, что компания предоставила доступ к мобильной связи и интернету в 138 малых поселках и хуторах региона с населением до 500 человек. Без интернета сложно представить и современную школу. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" к интернету подключили 135 зданий учебных заведений».

В ходе встречи Сергей Поляков подробно рассказал о создании в регионе системы интеллектуального видеонаблюдения для повышения общественной безопасности, а также о цифровизации ЖКХ, в том числе — реализации энергосервисных проектов в 12 городах Краснодарского края.

Участники обсудили системный подход к развитию современных цифровых технологий в регионе, которые охватывают все отрасли экономики. Так, национальный провайдер внедрил интеллектуальную транспортную систему для отдельных участков города Сочи, создал модель управления городским пространством «Цифровой двойник» в Новороссийске, Анапе и Сочи, создал сеть Wi-Fi с защитой от DDoS-атак для ВДЦ «Орлёнок», Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» и Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, реализовал в регионе другие значимые проекты для государства, бизнеса и населения.

Директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков: «Наша компания совместно с органами власти Краснодарского края комплексно занимается реализацией проектов направления "Цифровой регион" на территории Кубани. Мы внедряем цифровые решения для улучшения городской среды, такие, как умное освещение, интеллектуальная транспортная система, умное видеонаблюдение, “Система 112“, РАСЦО и другие проекты, направленные на повышение безопасности и комфорта граждан. Мы постоянно развиваем нашу оптическую инфраструктуру, чтобы сделать доступнее цифровые возможности для населения и бизнеса. Многие предприятия в регионе применяют наши технологии и отечественные разработки с использованием искусственного интеллекта в сфере ЖКХ, информационной безопасности, видеонаблюдения, в промышленности и сельском хозяйстве. Мы высоко ценим возможность работать на благо Краснодарского края и нацелены на дальнейшее цифровое развитие».

Число пользователей интернета от «Ростелекома» в регионе ежегодно увеличивается на 6-7%. Компания продолжает инвестировать в строительство оптической инфраструктуры во всех районах Кубани — только в прошлом году специалисты национального провайдера проложили в регионе 10 тыс. км линий связи. Из года в год «Ростелеком» не только обеспечивает связью сотни тысяч жителей региона, но и предлагает гибкие и технологичные решения для бизнеса. В Краснодарском крае с «Ростелекомом» работает более чем 35 тыс. юридических лиц. Компания системно развивает местную социальную среду, поддерживая некоммерческие начинания, среди которых проекты Кубанского войскового казачьего общества, инклюзивного театра «Лестница», Международного фестиваля фотографии «Фотовиза», благотворительных организаций «Добрый Юг», «Синяя птица», «Российский детский фонд» и других.