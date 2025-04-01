Глава СКР потребовал доклад по делу ослепшей жительницы Магнитогорска

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о расследовании уголовного дела об оказании некачественной медпомощи жительнице Магнитогорска. После операции она потеряла зрение. Руководитель ведомства также поручил ускорить судебно-медицинскую экспертизу, сообщает пресс-служба челябинского управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального управления СКР, к Александру Бастрыкину в комментариях социальной сети «ВКонтакте» обратился житель Магнитогорска. Он заявил о затягивании расследования уголовного дела о некачественной медпомощи пациентке частной клиники. В июле 2023 года она обратилась в учреждение из-за проблем со зрением, ей сделали операцию. Спустя какое-то время самочувствие пациентки ухудшилось, а зрение пропало, отмечает следствие. Пострадавшая лишилась работы и возможности управлять автомобилем.

В ноябре 2024 года Александр Бастрыкин уже требовал доклад по этому делу. Руководителю челябинского управления СК России Алексею Колбасину нужно повторно отчитаться о результатах расследования. Кроме того, судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ должен ускорить проведение медицинской экспертизы и также представить доклад.