Врио главы Оренбуржья оценил благоустройство в ЖК для пострадавших от паводка

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев совершил первую с момента его назначения поездку в Орск. Врио главы региона посетил микрорайон ЖК «Звездный», который построен для людей, потерявших жилье во время паводка в 2024 году. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Необходимо своевременно провести работу по благоустройству территории. Основной вопрос — это дороги. Люди каждый день выезжают на работу, доставляют детей в школы и детские сады» Инфраструктура должна отвечать не только требованиям комфорта, но и безопасности. В частности, должен быть обеспечен нормальный проезд для автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарных, а также обслуживающих организаций ЖКХ»,— приводятся в сообщении слова Евгения Солнцева.

В настоящее время на территории ЖК «Звездный» построено 100 индивидуальных жилых домов и 82 жилых дома блокированной застройки: всего 264 жилых помещения. Объекты возводило АО «СЗ «Сельский дом» на собственные и заемные средства.

Застройщик уже продал 196 жилых помещений, из них 125 — за счет выданных сертификатов по утрате жилья. Также забронировано еще 32 объекта.

Сейчас в ЖК «Звездный» проживают 47 семей. Каждый собственник купленного жилья получает сертификат на 40 тыс. руб. на сантехническое оборудование. В общей сложности на это в бюджете предусмотрено 10,56 млн руб.

Георгий Портнов