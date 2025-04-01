На агропредприятиях «Продимекс» в Воронежской области стартовала посевная кампания

Весенняя посевная кампания на предприятиях под управлением УК «Продимекс Агро», которая входит в ГК «Продимекс», стартовала в этом году 18 марта. Первыми приступили к посеву ярового ячменя предприятия, расположенные в южных районах Воронежской области — Подгоренском и Россошанском. Первые поля яровой пшеницы в Каменском районе засеяли 21 марта. На конец марта посеяно более 8 тыс. га ячменя и более 2 тыс. га яровой пшеницы, что составляет около 20 % и 6 % от плана соответственно.



Фото: ГК «Продимекс»

В ближайшее время, как только влажность почвы достигнет оптимальных значений, к посеву приступят все предприятия группы компаний в регионе, сообщили в компании.

«Погода прогнозируется хорошая: не холодная, но и не жаркая. Очень радует, что ожидаются осадки. Сейчас главное опасение вызывает только недостаток влаги в почве. К этому необходимо отнестись с особым вниманием. Было решено выходить раньше на сев, чтобы успеть взять максимальное количество влаги для хороших всходов», — рассказал главный агроном компании «Елань Агро», входящей в ГК «Продимекс», Евгений Щеглов.

На начало апреля агропредприятия Воронежской области планируют старт сева сахарной свеклы.

В УК «Продимекс Агро» отметили, что предприятия полностью обеспечены всеми необходимыми ресурсами, посевная техника готова к работе.