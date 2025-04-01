Названы сроки начала благоустройства парка Победы в Ярославле

В Ярославле МБУ «Горзеленхозстрой» готово приступить к благоустройству парка 30-летия Победы на этой неделе. Об этом сообщил директор предприятия Андрей Степанов на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству парка подрядчик ООО «Ярдорремстрой» должен был завершить до 31 августа 2024 года. Однако этого не произошло, и контракт был расторгнут. В планах у муниципального учреждения восстановление благоустройства, укладка плиточного покрытия и подключение нового освещения.

«Материалы все или уже заказаны, или сейчас в торгах. По крайней мере плитка, сыпучий материал, уже отторгованы. Мы готовы, я думаю, может быть уже на этой неделе выйти туда работать. Сейчас мы утрясаем с предыдущим подрядчиком некоторые вопросы»,— прокомментировал господин Степанов.

Работы планируют закончить к 1 мая.

Алла Чижова