В Ростове в течении двух лет восстановят доходный дом Ботвинникова

В Ростове-на-Дону доходный дом Ботвинникова на улице Серафимовича, будет восстановлен к середине 2027 года на деньги собственника. Это решение было принято после пожара, произошедшего в августе 2024 года, сообщает в телеканале «ДОН 24» со ссылкой на сотрудников музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Изначально здание состояло из двух небольших построек конца XIX века. К 1910 году его владельцем стал Герш Ботвинников, владелец бахромной фабрики.

«Здесь когда-то находились постройки, которые, к сожалению, до нашего времени не сохранились. Но из исторических источников мы знаем, что в этих постройках находились частная типография и переплетная мастерская»,— отметил заведующий научно-методическим отделом Музея истории Ростова Александр Харченко.

В советский период здание было переоборудовано под коммунальное жилье.

Николай Аксенов