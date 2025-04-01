В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего, упавшего в вентиляционный люк
После смерти рабочего, провалившегося в отверстие вентиляции подземной парковки в Казани, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.
В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего, упавшего в вентиляционный люк
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На улице Рауиса Гареева каменщик во время работы на стройке упал в открытое вентиляционное отверстие, которое ведет на подземную парковку. От полученных травм он скончался до приезда скорой.
По факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).