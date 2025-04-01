Таксист заплатит 1,5 млн рублей петербурженке, пострадавшей в ДТП по его вине

Суд взыскал с 28-летнего таксиста 1,5 млн рублей в пользу петербурженки, пострадавшей в ДТП летом 2023 года. сообщает пресс-служба городской прокуратуры 1 апреля.

Известно, что инцидент случился у дома 30 по проспекту Науки. Водитель арендованного Chery Tiggo сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После случившегося в отношении таксиста возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Помимо физических повреждений петербурженка получила психологические травмы, она продолжает испытывать тревогу и страх при переходе через дорогу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика на проспекте Ветеранов. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов