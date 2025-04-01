Завод из Уфы взыскивает с Объединенной авиастроительной корпорации 33 млн рублей

АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (УАПО) подало в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с Объединенной авиастроительной корпорации 33,3 млн руб. задолженности. По данным картотеки арбитражных дел, суд оставил иск без движения до устранения нарушений, так как, по мнению судьи, заявление подписано лицом, не имеющим полномочий.

Суть исковых требований неизвестна.

УАПО входит в холдинг «Технодинамика», являющийся частью госкорпорации «Ростех». Основной вид деятельности предприятия — производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

АО «Объединенная авиастроительная корпорация» управляется госкорпорацией «Ростех», объединяет компании, производящие самолеты гражданской и военной авиации.

Идэль Гумеров