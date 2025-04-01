Восемь жильцов эвакуировали из девятиэтажного дома во время пожара в Ижевске

Восемь человек эвакуировали из девятиэтажного дома на ул. Татьяны Барамзиной в Ижевске во время пожара в квартире на четвертом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Среди эвакуированных — 7-летняя девочка и 75-летняя пенсионерка, которых вывели с помощью масок-самоспасателей.

«Ребенок не пострадал, женщину госпитализировали»,— добавили в ГУ МЧС. Предварительная площадь пожара составила 50 кв. м. Причина возгорания устанавливает дознаватель ведомства. К ликвидации последствий привлекались 30 специалистов и 8 единиц техники МЧС.