Глава Забайкалья ввел в регионе особый противопожарный режим

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил о введении в регионе особого противопожарного режима. По данным, опубликованным в его Telegram-канале, с 31 марта режим действует на территории семи южных районов Забайкалья, с 14 апреля он распространится на большую часть региона, а с 28 апреля охватит оставшиеся четыре северных района и округа.

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«Расслабляться нельзя, ситуация остается напряженной, все усложняется погодными условиями — ветром. Поручил взять работу по борьбе с пожарами под особый контроль»,— написал Александр Осипов.

Согласно опубликованной губернатором информации, по состоянию на 1 апреля в Забайкалье зарегистрировано 173 случая возгорания, из них 25 пожаров — лесные с площадью более 1 тыс. га. В прошлом году на эту же дату было зафиксировано 67 лесных пожаров на площади более 2 тыс. га. Вместе с тем ГУ МЧС России по Забайкалью сообщает, что площадь всех ландшафтных пожаров за три месяца 2025 года превысила аналогичные показатели 2024 года на 1,5 тыс. га. Количество пожаров при этом снизилось с 446 до 296.

Влад Никифоров, Иркутск