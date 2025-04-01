Red Wings с 24 апреля возобновит прямые рейсы из Уфы в Батуми

Авиакомпания Red Wings с 24 апреля возобновляет прямые рейсы из Уфы в Батуми (Грузия), сообщила пресс-служба международного аэропорта Уфы. Для перелетов задействуют самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров. Рейсы запланированы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Вылет из Уфы — в 23:50, обратно — в 03:50 по местному времени. Время в пути составит около трех с половиной часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также в пресс-службе аэропорта напомнили, что авиакомпания «Азимут» по вторникам и пятницам выполняет прямые рейсы из Уфы в Тбилиси.

Венера Хисамова