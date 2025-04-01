Главу аппарата администрации Воткинского района обвинили в превышении полномочий

Главу аппарата администрации Воткинского района подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), по материалам регионального МВД возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Руководителем аппарата на сайте муниципалитета указана Ольга Крекнина.

Следствие считает, что в 2023-2024 гг. чиновница давала указания использовать служебные автомобили районной администрации в личных целях. В региональном МВД уточняют, что подозреваемая привлекала подчиненных к исполнению обязанностей в нерабочее время, а также вносила ложные сведения в служебные документы.

«Сотрудники полиции установили причастность (задержанной.— "Ъ-Удмуртия") к превышению должностных полномочий и служебному подлогу»,— указано в сообщении МВД.

Следователи допросили чиновницу, потерпевших и свидетелей. В администрации района провели обыски и изъяли документацию. «Работа по установлению иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой продолжается»,— добавили в СУ СКР.

Чиновница задержана. Готовятся материалы для предъявления обвинения и обращения в суд для избрания меры пресечения.