Минтранс пояснил разницу в тарифах у автобусов по маршруту Нижний Новгород – Бор

Жители Бора пожаловались в соцсетях на подорожание проезда на автобусе №235, который следует по маршруту Нижний Новгород – Бор, с 1 апреля, когда канатную дорогу закрыли на ремонт. В областном минтрансе «Ъ-Приволжье» прокомментировали эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там рассказали, что этот автобус после длительного перерыва запустили в качестве компенсационного маршрута на время закрытия канатной дороги. Он работает по регулируемым тарифам, стоимость там установили в соответствии с тарифной сеткой — 4,5 руб. за 1 км. Тариф составляет 91 руб. и при продаже легальных билетов не зависит от способа оплаты.

За 80 рублей по аналогичному маршруту сейчас работает автобус Т303. Он является маршрутным такси, там не действуют льготы, и тарификация не привязана к 1 км пробега, как у маршрута №235.

Анастасия Титова