В Сочи бывшего гендиректора компании осудили за присвоение 865 тысяч рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор бывшему генеральному директору компании. Сочинца признали виновным в присвоении денежных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с апреля 2019 по август 2022 года фигурант дела, занимая должность руководителя организации, систематически присваивал деньги, которые владельцы маломерных судов вносили за стоянку во внутренней гавани морского порта Сочи. Собственники яхт «Кайман», «Майами», «Вегас» и других плавсредств ежемесячно платили от 10 до 30 тыс. руб. Однако подсудимый не вносил эти суммы ни в кассу, ни на расчетный счет предприятия, а распоряжался ими по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 865 тыс. руб.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и выразил раскаяние. При рассмотрении дела суд учел, что в марте 2024 года сочинец уже был осужден за аналогичное преступление к условному сроку лишения свободы на три года с испытательным периодом на тот же срок.

В итоге суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденного взыскана сумма в размере 865 тыс. руб. в счет возмещения имущественного вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Удовик