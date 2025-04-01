Прокуратура добилась присвоения жительнице Таганрога звания «Ветеран труда»

Прокуратура Таганрога провела проверку по жалобе пенсионерки на действия отказ управления социальной защиты города, отказавшего ей в просьбе присвоить звание «Ветеран труда». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что пенсионерка предоставила в управление социальной защиты все необходимые документы. Прокуратура обратилась в суд с иском, который был удовлетворен, женщине присвоили звание и выдали удостоверение.

Также ей назначили компенсацию за жилое помещение и взносы на капитальный ремонт, провели перерасчет.

Николай Аксенов