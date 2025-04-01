«Интрига закручивается»

22-й тур чемпионат России по футболу завершился матчем «Акрон»—«Ростов». Игру сдвинули из-за того, что у первого клуба пока нет собственной арены, которая соответствует уровню РПЛ. Тольяттинская команда проводит домашние встречи в Самаре, на этом же стадионе играет клуб «Крылья Советов». В игре с «Ростовом» «Акрон» уступил со счетом 2:3. При этом в самом чемпионате как никогда обостряется борьба за лидерство. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ростов» в гостях обыграл тольяттинский «Акрон»

Фото: ФК «Акрон» «Ростов» в гостях обыграл тольяттинский «Акрон»

Фото: ФК «Акрон»

Пустые трибуны в Самаре удручали. Мало кто сомневается, что если бы новичок РПЛ «Акрон» играл дома в Жигулевске или хотя бы в Тольятти, то явка была бы значительно серьезнее, но пока такой возможности нет. А игру команда показывает очень достойную. В матче с «Ростовом» было ярко и результативно. Номинальные хозяева даже счет открыли. Артем Дзюба старался как мог, разок попал в штангу, но в этот раз не забил. В итоге «Акрон» уступил 2:3, но смотреть на все происходящее было приятно. Более того, комментатор Александр Аксёнов, который работал на матче, уверен, что таких команд, как «Акрон», в элите российского футбола должно быть больше: «У клуба пока все неплохо. Это очень интересный проект. Таких бы побольше, когда команда не боится играть в атаку, создает какую-то красоту в футболе. Нам это все очень нужно».

Что же касается гостей, то после победы над «Акроном» они поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Любопытно, что главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев, который в свое время работал в «Ростове», пожелал клубу ни много ни мало чемпионства: «Конечно, для меня это команда, которая в моей жизни что-то значит. Если бы меня спросили, кого бы я хотел видеть чемпионом России, кроме "Акрона", то я бы назвал "Ростов"».

Но пока до таких высот желто-синим далеко. К чемпионству на всех парах летит другой южный клуб — «Краснодар». После 22-го тура он находится на первой строчке и опережает «Зенит» на три очка. Через две недели нас ждет очное противостояние команд, причем в Санкт-Петербурге. Именно этот матч ответит на многие вопросы. Еще совсем недавно эксперты отдавали предпочтение самому богатому клубу страны, но сейчас в «Краснодар» верят. Причины объяснил футбольный менеджер Юрий Белоус: «Определенно южане созрели для того, чтобы биться за первое место. Горят глаза у всех, и я думаю, что сами футболисты чувствуют, что готовы бороться за чемпионство. Конечно, у них нет такого запаса прочности, как у "Зенита", но ничего. Думаю, что в этом году гегемония "Зенита" может и не реализоваться».

«Спартак» после потери очков в Грозном опустился на третью строчку, и совсем рядом теперь «Динамо» и ЦСКА. Буквально одна ошибка может оставить красно-белых без первой тройки, особенно если учесть, что народную команду ждут очные матчи со своими ближайшими преследователями. С ЦСКА «Спартак» играет в конце апреля, а с «Динамо» — в начале мая. Кстати, с «Акроном» команде Деяна Станковича тоже предстоит сойтись, и Артем Дзюба наверняка сделает все, чтобы огорчить своих бывших одноклубников. Так что интрига закручивается, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «"Краснодар", "Спартак", "Динамо", я бы еще и ЦСКА не сбрасывал со счетов. Все будут биться, учитывая, что сейчас нет суперфаворита, супермощной команды, как прежде. Все будет так же, как и в прошлом году, когда соперничество шло до последнего тура. В принципе, это и хорошо, потому что будет интерес у болельщиков к концовке чемпионата. А то, если бы "Зенит" опять за пять туров до конца выиграл, никто бы не смотрел».

Уже в следующем туре нас ждет сразу несколько матчей, которые будут держать всех поклонников футбола в напряжении: встреча «Локомотив»—«Зенит», игры «Краснодар»—«Акрон», «Ростов»—«Спартак», ну и вишенка на торте — московское дерби ЦСКА— «Динамо».

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Владимир Осипов