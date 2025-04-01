«Россети Новосибирск» построили электросети в «Сосновом бору»

В марте энергетики выполнили строительство электросетей для квартала «Сосновый бор» в пригороде Новосибирска. Для обеспечения электроснабжения трех 18-этажных домов, строящихся в рамках 6-10 этапов, специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») построили более 700 м кабельных линий и установили новую двухтрансформаторную подстанцию. На эти цели компания направила более 20 млн рублей инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС" Фото: Предоставлено пресс-службой АО "РЭС"

Квартал «Сосновый бор» расположен в загородном поселке Кудряшовский, у самого побережья реки, в тихой местности, окруженной природой и свежим воздухом. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины, остановка общественного транспорта. Общая присоединяемая мощность строящейся части квартала составит более 1 МВт.

Подобные проекты – лишь часть объектов жилищного строительства, которые «Россети Новосибирск» планируют обеспечить надежным и качественным электроснабжением. Энергетики сотрудничают со многими крупными застройщиками Новосибирска, и в последнее время количество партнеров стабильно растет.

Компания, являясь системообразующей территориальной сетевой организацией региона, осуществляет также технологическое присоединение социально-значимых объектов, медицинских учреждений, промышленных и сельхоз предприятий, объектов туристической, культурной и спортивной направленности. Многие из проектов компании реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»