Право реновации участка под «Пермь-Сити» выставили на торги за 14 млн рублей

Краевое минимущество выставило на торги право комплексного развития незастроенной территории по ул. Локомотивной в Перми. Как сообщают в министерстве, на участке площадью 2,56 га планируется возвести многофункциональный объект с коммерческой функцией, в состав которого войдут гостиница, конференц-залы, смотровая площадка и технопарк. Проект также предусматривает строительство подземных и наземных паркингов. Начальная цена лота — 14 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 апреля на электронной площадке «Сбербанк-АСТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Земля, выставленная минимуществом на аукцион, является территорией, на которой власти Прикамья ранее собирались возвести комплекс «Пермь-Сити». Площадка расположена в Дзержинском районе Перми, недалеко от строящейся многофункциональной спортивной арены. По данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование участка — под объекты культурно-досуговой деятельности. Предельная высота зданий на участке составит не более 119 м.

Концепция освоения территории на ул. Локомотивной должна быть представлена на градсовете.

Напомним, что в ноябре девелопер «Кортрос», представлявший на градсовете концепцию реновации микрорайона ДКЖ, презентовал и свое видение комплекса «Пермь-Сити» в этой локации. По просьбе краевых властей компания разработала эскизы реновации Товарного двора, где планируется возвести деловые и офисные здания и где построят многофункциональную спортивную арену.