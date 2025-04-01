Перед курортным сезоном в Сочи усилят контроль качества очистки сточных вод

К началу курортного сезона власти Сочи усилят контроль за коммунальной инфраструктурой и незаконными врезками. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Аккредитованная лаборатория городского водоканала проводит химико-бактериологические исследования на всех этапах очистки стоков и контролирует состояние морской воды в районах глубоководных выпусков. За первый квартал 2025 года специалисты выполнили более 15,3 тыс. анализов на загрязняющие вещества. Все показатели соответствуют нормативам, превышений концентрации вредных веществ не выявлено.

«К началу летнего сезона, когда значительно возрастут нагрузки на коммунальную инфраструктуру, на всех объектах будет усилен контроль качества очистки сточных вод»,— отметил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Евгений Шелковников.

Сейчас очистные сооружения курорта принимают 168 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Многоступенчатая система очистки реализована на объектах «Адлер», «Кудепста», «Бзугу», «Дагомыс», «Магадан» и «Лазаревские». Ежегодно с привлечением водолазов проверяется техническое состояние глубоководных выпусков очищенных стоков в Черное море, общая протяженность которых превышает 10 км.

По поручению главы Сочи усилена работа по выявлению незаконных врезок в городские системы водоотведения и водоснабжения, а также сброса неочищенных стоков. Регулярные рейды проводят сотрудники администраций районов, Службы контроля использования ресурсов МУП «Водоканал» и специалисты надзорных ведомств. Информация о нарушителях передается в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

Мария Удовик