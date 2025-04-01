Две тысячи домов повредили беспилотники в ходе атаки на Энгельс 20 марта

В результате атаки беспилотников на Энгельс Саратовской области 20 марта повреждены свыше 2 тыс. домов, сообщил глава комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Алексей Сидоров на совещании в областной думе. Некоторые здания разрушены полностью.

Алексей Сидоров также отметил необходимость установки мусорных бункеров для утилизации отходов, накопившихся после атаки. Он подчеркнул, что вывоз мусора с помощью муниципальной техники затруднен из-за занятости на субботниках.

В ночь на 20 марта над Саратовской областью сбили 54 беспилотника. Пострадали десять человек. Глава региона Роман Бусаргин назвал эту атаку самой масштабной с начала боевых действий. Повреждения получили здание клинической больницы, два детских сада, школа и около 30 частных домов и дач в СНТ. На аэродроме Энгельса из-за удара беспилотника начался пожар, что потребовало эвакуации жителей близлежащих СНТ.

27 марта Роман Бусаргин объявил о материальной помощи жителям Энгельса, чье имущество пострадало. За поврежденный автомобиль выплатят до 100 тыс. руб., за дачный домик — до 150 тыс. руб., а за жилой дом — до 250 тыс. руб. 31 марта губернатор сообщил, что на помощь пострадавшим власти направят более 200 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дронами по дачам».

Никита Маркелов